Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,8 tra Toscana e Romagna. Gente in strada

Vigili del fuoco di Forlì - Cesena: "Molte chiamate, verifiche in corso"

"Molte richieste da parte di cittadini spaventati, in corso alcune verifiche per delle crepe in abitazioni private, nessuna segnalazione di danni o persone coinvolte". Lo rendono noto i vigili del fuoco della provincia di Forlì-Cesena dopo la scossa delle 5.10 tra Romagna e Toscana con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze.