Il G20 ai blocchi di partenza. Le sfide globali sul tavolo: clima, energia ed empowerment femminile

Tanti gli argomenti sul tavolo: clima, energia, sicurezza alimentare, ma anche empowerment femminile, salute, intelligenza artificiale e digitalizzazione e soprattutto il conflitto in Ucraina e la questione migratoria.

Tre i macrotemi su cui saranno chiamati al confronto i leader mondiali nella capitale indiana: l'agenda prevede una prima sessione intitolata One Earth, stabilita per sabato mattina, quindi quella di sabato pomeriggio, One Family e l’ultima, domenica mattina, denominata One Future.

Leader nazionalista indù, figura carismatica dai tratti mistici, Modi sostiene il multi allineamento in politica estera, che si traduce in equidistanza da Usa e Russia. Dietro la sua scelta di non invitare l'Ucraina si può leggere, secondo alcuni analisti, la volontà di non rendere la dichiarazione finale ostaggio di un negoziato sul linguaggio geopolitico.