Oggi Consiglio UE, Ungheria contro adesione di Kiev. Ieri pioggia di missili sulla capitale ucraina

Ucraina: Danilov, Russia non sta vincendo guerra, lo crede solo l’Occidente

"La Russia collasserà: non ha mai avuto la forza per prendersi tutta l’Ucraina". Lo dice il capo del Consiglio nazionale della Sicurezza ucraino (Rnbo), Oleksiy Danilov, in un'intervista a La Repubblica. "È un momento molto difficile per noi. Ma non per le ragioni che pensa lei. C’è un’enorme campagna mediatica in Occidente sul fatto che staremmo perdendo, mentre in Russia tutto andrebbe bene. Putin riesce a nascondere con la sistematica disinformazione una verità enorme. Che i russi non vogliono combattere. Tanti russi dicono: 'se vogliono la Crimea, che si difenda da sola'. E la stessa cosa vale per gli altri territori occupati. Tutte queste bugie che recluteranno centinaia di migliaia di soldati, ma come si fa a crederci? La verità è che Putin ha già distrutto il Paese. Porterà la Russia al collasso. E molte repubbliche interne, il Daghestan, il Tatarstan, premono per liberarsi di lui, per rendersi autonome". La capitale Kiev è tornata nel mirino di Mosca "perché la Russia campa di anniversari e date. E quando attaccano la capitale pensano di potersene vantare molto. Oggi Putin parlerà con il popolo russo. Ci sono diverse date entro le quali i russi cercheranno di ottenere qualche trofeo. Una sarà il decimo anniversario della presa della Crimea, a febbraio. Putin vorrà essere lì e prima dovrà fare in modo che la situazione sia tranquilla. Aumenterà la pressione al fronte, a Kupyansk, ad Avdiivka, a Maryinka. E poi ci sarà il 17 marzo, le presidenziali. Anche lì vorrà esibire conquiste", aggiunge.

