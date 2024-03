Russia: attacco sull'Ucraina con 14 bombardieri. Colpito il centro della flotta russa in Crimea

Droni russi su Kryvyi Rih, 3.000 case senza riscaldamento

Le forze russe hanno attaccato nella notte la città ucraina di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk (est), con droni kamikaze, provocando danni alle reti di riscaldamento e alle linee elettriche: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, come Rbc-Ucraina. A causa di un calo di tensione, diversi impianti di caldaie della città sono stati disconnessi, ha aggiunto Lysak. Sei ospedali e più di 150 istituti scolastici sono rimasti senza riscaldamento, oltre a tremila case, in cui vivono complessivamente 76mila persone. Si sono verificate interruzioni di corrente elettrica anche in una struttura medica.