Quirinale, seggi drive in al parcheggio di Montecitorio per il voto dei grandi elettori positivi

Fuori le macchine, dentro grandi gazebo bianchi. Il drive in allestito nel parcheggio in via della Missione, a pochi metri dall'ingresso di Montecitorio, quello destinato ai deputati, è pronto ad accogliere i parlamentari positivi o in quarantena. Il grande piazzale usato dai parlamentari come parcheggio, da lunedì sarà adibito a seggio 'volante', per permettere ai grandi elettori positivi al Covid o in quarantena, di votare in sicurezza il prossimo presidente della Repubblica. I contagiati asintomatici potranno così esprimere la loro preferenza.