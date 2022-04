Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di nuovo fidanzati ufficialmente: l'anello e l'annuncio

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di nuovo “ufficialmente” fidanzati a distanza di 18 anni dalla prima volta. Da tempo i due sono inseparabili ma stavolta ci sono l'anello e l'annuncio, affidato dalla cantante e attrice alla newsletter On The JLo.

Il ritorno di fiamma tra i due risale al maggio 2021, dopo la separazione tra JLo e Alex Rodriguez. La coppia era stata paparazzata in Francia per poi approdare alla Mostra del Cinema di Venezia. Lì Ben Affleck e Jennifer, ribattezzati Bennifer, si erano concessi baci in gondola e sguardi appassionati sul red carpet.

Sul suo sito web, JLo ha condiviso un breve video in cui si emoziona guardando lo scintillante anello all'anulare, confermando così le nozze imminenti.

La notizia arriva 18 anni dopo il loro primo fidanzamento fallito nel 2004 a pochi mesi dal matrimonio. I due si erano incontrati sul set del film Gigli, premiatissimo ai Razzies. Poi Ben aveva sposato Jennifer Garner con cui ha avuto tre figli e Jennifer Marc Anthony padre dei suoi due gemelli.