Sharon Stone incanta Cannes con uno splendido abito azzurro e bianco

Riflettori puntati a Cannes sulla luminosa e bellissima Sharon Stone, attesa da giorni alla kermesse cinematografica: è salita sul red carpet con i capelli corti tirati indietro, tutta in bianco e azzurro dagli orecchini alle scarpe, all'abito con lungo strascico. Si è fermata al centro del tappeto tra decine di scatti dei fotografi e ha tolto lo strascico lasciando l'abito lungo e stretto e sfilando con grandi sorrisi.

Ieri sera sono saliti sui gradini mitici di Cannes anche Paolo Sorrentino (è coinvolto nelle celebrazioni per il 75/o festival), Tahar Rahim, Carla Bruni, Clotilde Coureau. Con un grande cappello nero calato sulla testo e una mise al solito eccentrica ha fatto la sua apparizione anche Isabelle Adjani, mentre Isabelle Huppert, altera in lungo verde con i guanti in tono, dopo aver mancato la Montée des Marches qualche sera fa per il suo film “Eo” di Jerzy Skolimowski si è vista stasera per “Les Amandiers”, film diretto da Valeria Bruni Tedeschi. La regista torinese era accompagnata da tutto il suo cast, da Louis Garrel alla protagonIsta Nadia Tereszkiewicz.

Il programmi di oggi, 23 maggio

Oggi è atteso a Cannes Ethan Coen, questa volta senza il fratello Joel, firma il documentario dedicato al grande musicista americano Jerry Lee Lewis. Il film più atteso della giornata però è quello di David Cronenberg “Crimes of the Futures” con Viggo Mortensen e Léa Seydoux, un tuffo profondo nel futuro non troppo lontano in cui l'umanità sta imparando adattarsi al suo ambiente sintetico.