Milan, Pioli: "Grande qualità, giocatori sempre disponibili"

"Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato contro una squadra forte. In fase difensiva abbiamo lavorato benissimo, concedendo poco. Siamo poi stati bravi a trovare soluzioni contro un avversario che ci veniva sempre a prendere.

Bravi i ragazzi a crederci sempre".

Queste le parole di Stefano Pioli, al termine del successo odierno del "suo" Milan sull'Atalanta, per 2-0. "Il saluto ai tifosi? Mi emozionano con il loro sostegno da un anno. Sappiamo però che non è ancora finita e che ci vuole un'altra settimana di grande concentrazione. Le ultime partite ci hanno insegnato che rimanendo dentro alla gara con la testa la puoi vincere. Abbiamo tantissima qualità. Sto vivendo delle settimane normalissime a Milanello perché vedo i miei giocatori attenti, determinati e sereni. Oggi quando siamo arrivati c'erano forse 10.000 tifosi fuori ad aspettarci attorno al pullman e a incitarci", ha aggiunto Pioli.

"Ai ragazzi ho fatto vedere un'intervista a Kobe Bryant in cui diceva che se sei davanti 2-0 nella serie dei playoff non è ancora finita. È così anche per noi. I giocatori sono sempre stati attenti e disponibili. Sarà un'altra settimana di passione, poi forse faremo qualcosa di diverso", ha concluso il tecnico del Milan.