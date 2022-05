Mourinho: "Abbiamo scritto la storia"

"Ci sono tante cose che passano nella mia testa nello stesso momento. Sono da 11 mesi a Roma, e da quando sono arrivato non ho fatto altro che aspettare questo. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio a Torino, abbiamo fatto il nostro lavoro per qualificarci in Europa League, oggi non era lavoro ma era storia. E l'abbiamo scritta". Così José Mourinho in lacrime ai microfoni di Sky dopo la conquista della Conference.

"La Conference League è una competizione che noi dall'inizio abbiamo avuto la sensazione di poter provare a vincere - racconta ancora Mourinho - Abbiamo giocato contro un grande Leicester e poi contro un grande Feyenoord. Ci puntavamo. In campionato avremmo potuto avere qualche punto in più ma abbiamo puntato tanto sulla coppa".

Nessun dubbio sul suo futuro: "Io rimango qui, non ci sono dubbi nonostante qualche voce. I nostri proprietari sono seri, è gente fantastica. Ora possiamo dare seguito a un progetto fatto di persone serie e oneste. Dobbiamo individuare una direzione per la prossima stagione. Ho vinto 5 trofei europei. Solo io, Ferguson e Trapattoni abbiamo vinto delle coppe europee in 3 decenni diversi. Questo mi fa sentire un po' vecchio, ma è una cosa bella per la mia carriera. Ora vado in vacanza, sulla spiaggia davanti a casa mia". Per Mou "vincere la Champions con il Porto e l'Inter e poi la Conference con la Roma è molto speciale. Sono veramente felice per i nostri ragazzi e per tutta la famiglia romanista. Io appartengo a tutti quelli che con me formano una famiglia e mi stanno accanto nei momenti difficili e anche in momenti come questo. Con tutto il rispetto per i club con cui ho lavorato in passato, ora mi sento romanista al 100%".