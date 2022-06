Superluna, gli scatti più belli in giro per il mondo

Questa notte è stata la notte della Superluna delle Fragole, uno spettacolo che ha illuminato il cielo in giro per il mondo. Si tratta della seconda Superluna dell'anno, l'ultima della primavera, quando la Luna piena raggiunge il perigeo, cioè il punto più vicino nella sua orbita intorno alla Terra. Grazie a questa posizione la Luna è apparsa più grande - circa il 7 per cento in più - e più luminosa del solito. Uno spettacolo, quello dell'allineamento di Terra, Sole e Luna in prossimità del perigeo, già visibile nella notte tra lunedì e martedì.

La chiamano ‘Superluna delle Fragole’, così come la battezzarono i nativi d’America. Questo nome evocativo è stato tramandato fino ad oggi in onore della stagione di raccolta delle fragole. In Europa, invece, questa Luna è anche conosciuta come ‘Luna delle Rose’, per celebrare gli omonimi fiori che sbocciano in questo periodo dell’anno.

Non esiste una definizione astronomica del termine Superluna - la distanza minima dalla Terra in cui si verifica una Luna piena perché questa possa essere chiamata Superluna. Un termine di origine astrologica il cui conio risale al 1979 e viene attribuito all'astrologo Richard Nolle.

Il 2022 ci riserverà altre due Superlune piene e, oltre a queste, nell’anno in corso cadono anche tre nuove, che però non è possibile ammirare.