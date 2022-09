60 anni di James Bond all'asta

Una serie di costumi e oggetti di scena provenienti dai set dei film di James Bond saranno messi all'asta per beneficenza in occasione dei 60 anni del ‘franchise’ cinematografico. Protagonista del lotto è una Aston Martin DB5. Non si tratta dell'iconica DB5 del 1963, guidata da Sean Connery in “Missione Goldfinger” e “Thunderball”, il cimelio misteriosamente scomparso nel 1990 e ritrovato in Medio Oriente all'inizio di quest'anno, ma di un'auto di scena utilizzata per alcune delle scene mozzafiato in "No Time to Die" girate nello splendido scenario dei Sassi di Matera. È uno degli otto modelli costruiti per il film e il prezzo stimato si aggira tra il milione e mezzo e i due milioni di sterline.

"Esternamente sembra esattamente la DB5 che tutti associamo a James Bond, internamente è una bestia completamente diversa per poter fare le acrobazie incredibili che hanno fatto a Matera", ha detto a Reuters Adrian Hume-Sayer, direttore delle collezioni private e iconiche di Christie's e responsabile dell'asta dedicata a 007.

La vendita, divisa in due parti, si terrà mercoledì sotto forma di asta dal vivo e di asta online, con offerte aperte fino al James Bond Day, il 5 ottobre, data in cui si tenne la prima mondiale del primo film dedicato all'affascinante agente segreto britannico, “Agente 007 - Licenza di uccidere” nel 1962.

Tra i memorabilia oltre a orologi e oggetti di scena provenienti da vari film della saga di Bond anche un ciak autografato di "No Time To Die" - valore stimato tra le 5.000 e le 7.000 sterline - e vari costumi ndossati da Daniel Craig e dagli altri attori del cast, come Rami Malek nel ruolo del cattivo Safin e Lashana Lynch nel ruolo di Nomiy, la prima agente 007 donna e nera.

Il ricavato delle due aste "Sixty Years of James Bond" sarà devoluto a diversi enti di beneficenza.