Flossie ha quasi 27 anni ed è la gatta più anziana del mondo

Alla venerabile età di 26 anni e 329 giorni Flossie, una splendida gattina dal pelo marrone e nero che vive a Orpington, un sobborgo a sud-est di Londra, può ufficialmente fregiarsi del titolo di felino vivente più vecchio del mondo. La sua attuale proprietaria, Vicki dice che Flossie è ancora curiosa e ama giocare nonostante la sordità e i problemi alla vista.

La vita di Flossie è stata rocambolesca. La sua storia conosciuta inizia infatti nel lontano 1995 quando fu adottata da un dipendente dell'ospedale del Merseyside dove viveva, randagia, insieme a una colonia di gatti.

Dopo aver vissuto per dieci anni con la sua nuova famiglia, alla morte dei proprietari, fu adottata dalla sorella di uno di questi. Quando, 14 anni dopo, anche la seconda proprietaria è morta, ecco che Flossie si è trovata di nuovo senza un tetto.

All'epoca aveva 24 anni e per tre anni il figlio della precedente proprietaria si è preso cura di lei. Quando non è stato più in grado di accudirla ha preso la difficile decisione di affidarla ai volontari della Cats Protection's Tunbridge Wells che le hanno trovato la nuova sistemazione.

Flossie ha trovato la compagnia e l'amore di Vicki che ha esperienza nel prendersi cura di gatti anziani. Il suo gatto precedente, Honeybun, racconta al sito del Guinness World Records, ha vissuto fino a 21 anni: "Ho sempre voluto dare ai gatti anziani una vita confortevole".

Il record assoluto appartiene a Creme Puff, il gatto più vecchio del mondo mai esistito. Nato in Texas il 3 agosto 1967 morì il 6 agosto 2005 alla straordinaria età di 38 anni e 3 giorni.