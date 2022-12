Macron e Brigitte attraversano le strade di New Orleans: "Qui per sottolineare una radice comune"

Il presidente Emmanuel Macron è arrivato a New Orleans, città emblema degli storici legami franco-americani, per promuovere la lingua francese e concludere la sua visita di stato di tre giorni negli Stati Uniti. All'indomani di un sontuoso ricevimento alla Casa Bianca che ha suggellato "l'amicizia" del presidente francese con il suo omologo statunitense, Joe Biden, il titolare dell'Eliseo è sbarcato nella città della Louisiana per una breve sosta.

Dopo un colorato benvenuto da parte di una jazz band sulla pista dell'aeroporto, Macron e sua moglie, Brigitte, hanno attraversato le strade del vivace quartiere francese della città.Togliendosi la giacca, Macron ha camminato accanto al sindaco di New Orleans LaToya Cantrell, stringendo mani e sorridendo ampiamente. Ha parlato brevemente con donne con cartelli a sostegno delle proteste in Iran. Durante una conferenza stampa improvvisata, ha elogiato "una terra di creolizzazione" dove "il francese è amato" e si è preparato in seguito ad annunciare un programma per ampliare l'accesso alla formazione in lingua francese.

Macron a Washington ha sottolineato di voler rinnovare l'immagine del francese negli Stati Uniti, dove "a volte è visto come elitario". Prima di decollare da Washington, Macron ha partecipato a una colazione con i rappresentanti delle aziende digitali durante la quale, secondo l'Eliseo, ha ricordato "tutti gli sforzi" compiuti dal suo primo mandato per "rendere la Francia il primo Paese europeo nel tech".

Un tempo città coloniale francese, New Orleans fu venduta agli Stati Uniti da Napoleone come parte dell'acquisto della Louisiana del 1803, e Macron l'ha definita "la quintessenza della terra francofona".Oltre a celebrare i legami franco-americani, Macron ha reso omaggio alle vittime dell'uragano Katrina, che ha ucciso più di 1.800 persone a New Orleans e dintorni e ha causato danni per miliardi di dollari nel 2005.

Accompagnato dal regista francese Claude Lelouch e dal ballerino e coreografo Benjamin Millepied, Macron ha in programma di incontrare artisti locali e figure culturali di spicco di New Orleans, conosciuta come la culla del jazz. Poco dopo il suo arrivo, Macron e il ministro per gli Affari europei Catherine Colonna hanno incontrato il governatore della Louisiana John Bel Edwards

Sotto lo sguardo del Presidente francese, Colonna ed Edwards hanno firmato un accordo per promuovere e realizzare iniziative congiunte di energia pulita. La visita è arrivata sulla scia di una sontuosa cena alla Casa Bianca, con protagonista il maestro jazz Jon Batiste, che proviene da una famiglia di musicisti di New Orleans.

La visita di stato di Macron - la prima occasione formale di questo tipo da quando Biden è entrato in carica nel gennaio 2021 - ha simboleggiato come Washington e Parigi abbiano seppellito l'amaro litigio dello scorso anno sul modo in cui l'Australia si è ritirata da un accordo sui sottomarini francesi a favore dell'acquisizione di sottomarini nucleari statunitensi.

Macron vede Musk: Twitter deve conformarsi alle normative europee

Il presidente francese Emmanuel Macron - nella visita a New Orleans - ha visto anche il proprietario di Twitter Elon Musk con il quale ha avuto una discussione "chiara e onesta". Il Presidente francese ha espresso preoccupazione per la moderazione dei contenuti sulla piattaforma. "Politiche per gli utenti trasparenti, rafforzamento significativo della moderazione dei contenuti e protezione della libertà di parola: Twitter deve compiere sforzi per conformarsi alle normative europee", ha twittato Macron.