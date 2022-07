Moransengo e Tonengo, referendum per la fusione

Il Consiglio regionale piemontese ha approvato la proposta di deliberazione che indice il referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Moransengo-Tonengo, mediante la fusione del Comuni di Moransengo e di Tonengo in provincia di Asti. La richiesta, effettuata dalle stesse amministrazioni comunali con deliberazioni consiliari nel dicembre scorso, è stata predisposta e licenziata all'unanimità dalla VII Commissione il 30 giugno ed è stata illustrata in aula dall'assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale Maurizio Marrone. Nelle dichiarazioni di voto il capogruppo della Lega Alberto Preioni ha annunciato il voto favorevole del proprio gruppo specificando che "l'intenzione della maggioranza è rispettare la volontà dei cittadini e la fusione avverrà solo se entrambi i Comuni voteranno sì".