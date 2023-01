Juventus-Monza, le probabili formazioni: Chiesa out, 3-5-2 con Di Maria

Juventus-Monza, probabili formazioni. Nuova situazione, vecchi problemi. In una Juve chiamata a rimontare i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva, si ripresentano gli antichi fantasmi. Federico Chiesa, che era apparso in gran forma dopo il rientro dall'infortunio, si ferma di nuovo. Nulla di grave, dice Allegri, un affaticamento alla gamba operata, sarà in campo giovedì sera contro la Lazio in Coppa Italia. Ma intanto, senza Federico, niente cambio modulo contro il Monza: in attesa delle formazioni ufficiali, si dovrebbe riparte dal 3-5-2, con Kean prima punta accanto a Di Maria. Sulla fascia destra, non c'è McKennie, andato al Leeds: prestito oneroso a un milione e mezzo di euro per lui, più obbligo di riscatto a 33 milioni in base a presenze e risultati. C'è allora il rientrante De Sciglio, con Kostic dall'altra parte. In mezzo, prima da titolare dopo il mondiale per Paredes, con Fagioli e Rabiot. In difesa fuori Alex Sandro, dentro Gatti.

Pogba e Vlahovic

E chi si rivede in panchina: Pogba e Vlahovic. I due hanno 30 minuti nelle gambe, ha detto Allegri, potrebbero dunque giocare uno spezzone di partita. Con loro e con Chiesa la Juve cambia, quella che aveva in mente Max da inizio anno: tridente Vlahovic-Di Maria-Chiesa, col Pogback in mezzo, ma a questo punto, probabilmente, in un 3-4-3. Ma Allegri avverte: "Avranno la responsabilità di giocare meglio dei giovani".



Le probabili formazioni

Juventus: (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. In panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Pogba, Miretti, Soulé, Locatelli, Iling Junior, Vlahovic, Milik.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari, Mota Carvalho. In panchina: Cragno, Donati, Maion, Antov, Carboni, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Ranocchia, Colpani, Bondo, D'Alessandro, Gytkjaer, Petagna, Vignato.