C'è vita dopo il calcio. Lanzafame al Borgaro e Rosina... in buca

Vita dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Due storie. Quelle di Davide Lanzafame, che ora allega il Borgaro. E Alessandro Rosina, gestore, a Grugliasco, di un golf club.

Lanzafame. Ogni maledetta domenica

Nato a Torino, le giovanili nella Juventus. Poi una carriera da giramondo: Bari, Palermo, Parma, Perugia. L'Ungheria, la Turchia. E la chiusura, lo scorso anno, a Vicenza. Ora, Davide Lanzafame, torna a casa. Sulla panchina del Borgaro, campionato di Eccellenza. Perchè senza quella maledetta domenica, o giù di lì, la vita non è più la stessa. “Non è facile, un calciatore vive per quello: la preparazione della partita, poi l'adrenalina quando si scende in campo. Facendo l'allenatore ritrovi un po' quelle sensazioni. Qui a Borgaro, nelle giovanili, ho giocato diverse volte, vincendo anche un torneo importante. Dopo tanto girovagare, è stato un po' come tornare a casa”. Il ricordo più bello? “Il mio primo gol, quando giocavo a Parma, contro il Chievo: segnai al mio amico Stefano Sorrentino”. Al Bari, in panchina, Antonio Conte. “Un allenatore straordinario, che ai giocatori chiede tantissimo. Uno che ti segna. Per un calciatore è il massimo. E i risultati, poi, si vedono”. La seconda giovinezza, in Ungheria, coll'Honved del torinese Marco Rossi, “un'icona per il calcio ungherese. E il bello è che ha fatto tanta gavetta, è partito dal basso. E ora si merita il successo”. Consigli non richiesti alla nuova Juve dei giovani. “E' un bene, ma bisogna sapere che il riscontro non è immediato. Serve pazienza”.