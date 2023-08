Il ministero dell'Ambiente cerca "soluzioni per fermare o rimandare" il blocco diesel Euro 5

Blocco dei diesel Euro 5, si cerca una soluzione. "Al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica si sta lavorando per trovare una soluzione al divieto, previsto per il prossimo 15 settembre, di far circolare in Piemonte i veicoli diesel Euro 5". Lo apprende l'Ansa da fonti del ministero, che spiegano come il ministro Pichetto Fratin abbia "chiesto ai tecnici di poter avere sul tavolo, a inizio della prossima settimana, tutte le possibili strade da percorrere per fermare o rimandare questo provvedimento che

finirebbe per creare enormi difficoltà a migliaia di professionisti, famiglie e imprese". Allo studio un intervento valido anche per altre città o Regioni o più provvedimenti ad

hoc.

La nota di Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia contro il blocco degli euro 5 dal 15 settembre. Lo dicono in una nota congiunta Enzo Amich, deputato piemontese in commissione Trasporti, e Federico Riboldi, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e presidente del partito della provincia di Alessandria. "Il partito al quale apparteniamo - Fratelli d'Italia - ha ribadito con forza nel proprio programma elettorale l'importanza della transizione ecologica: 'Realizzare gli obiettivi della transizione ambientale ed ecologica del PNRR, salvaguardando il sistema produttivo colpito da anni di crisi'. E' un punto qualificante della nostra azione di Governo. Questo però deve avvenire senza penalizzare le fasce più deboli della popolazione, evitando politiche ispirate ad un ambientalismo di facciata, che recepisce pedissequamente direttive europee e che prescinde da una previa valutazione dell'eventuale impatto sociale ed economico sulle comunità interessate. È il caso del provvedimento che vieterà ai veicoli diesel con omologazione fino a Euro 5 di circolare nei Comuni del Piemonte e nella città di Torino dal 15 settembre 2023 al 15 aprile 2024 che la Regione Piemonte è stata obbligata ad adottare".