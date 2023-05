Nella Procura di Ivrea, dove la giustizia non è garantita

Assemblea pubblica e l'annuncio di un futuro sciopero. E' l'ennesimo appello, il grido per una Procura , quella di Ivrea, che indossa la maglia nera dal 2013, quando fu risparmiata dall'estinzione dei piccoli tribunali. Sembrò allora un segnale di vittoria. Invece, ad oggi, è solo aumentato il territorio di giurisdizione. Ma la pianta organica è rimasta quella della vecchia Ivrea quando il territorio di competenza era un terzo rispetto a quello attuale.

Giustizia non garantita

Qui la giustizia non è garantita: 19mila i fascicoli pendenti. E' la 139esima Procura su 139 in Italia per rapporto tra mole di lavoro e numero di magistrati. A Ivrea i fascicoli pendenti per ogni PM sono 2500, a fronte dei 500 nelle Procure del Piemonte. Le priorità: indagini con arrestati, richieste di misure cautelari, decessi. Codice rosso, sicurezza sul lavoro. Il resto, non si può fare.

Gabriella Viglione- procuratrice capo Ivrea

Gabriele Gilotto- funzione pubblica cgil Torino

Danilo Tetro- settore giustizia cisl

Antonio Pennella- uil Pa Piemonte