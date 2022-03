Ucraina, colpi di mortaio sui civili in fuga, tre morti ed un ferito grave

Irpin è un piccolo centro abitato alla periferia nord-ovest di Kiev. Secondo quanto riportato dall’inviato del New York Times presente sul posto, le forze ucraine, sabato, hanno fatto saltare il ponte sul fiume Bucha per rallentare l’avanzata russa. Già da ieri quindi, centinaia di Ucraini sono rimasti intrappolati dalla parte di Kiev e si sono accalcati nei pressi di quel che resta del ponte per cercare di passarlo ed allontanarsi dalla capitale. Sul luogo sono rimasti anche un dozzina di soldati dell’esercito ucraino per aiutare i civili ad evacuare.

Le persone che cercavano di fuggire hanno formato piccoli gruppi per attraversare un centinaio di metri di strada molta esposta, sul lato del ponte più vicino a Kiev. I soldati cercavano appunto di prestare assistenza e portare chi scappava al riparo più velocemente possibile , ma improvvisamente è cominciato il bombardamento dei mortai russi.