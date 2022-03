I ceceni conquistano l'acciaieria di Mariupol: "Allah akbar"

Guerra in Ucraina

I miliziani ceceni avrebbero preso il controllo dell'impianto siderurgico di di Azovstal, a Mariupol. Questo è ciò che si vede in video che girano attraverso Telegram.

Combattenti della Repubblica Cecena pattugliano le strade attorno al sito per la produzione dell'acciaio sulla costa del Mare d'Azov. L'offensiva per prendere il controllo dello stabilimento, il più grande di quella che ormai è la città martire della guerra in Ucraina, era stata preannunciata nelle scorse ore proprio dal leader ceceno, Ramzan Kadyrov, stretto alleato di Vladimir Putin.

Le immagini mostrano un nutrito gruppo di miliziani dei battaglioni nazionalisti ceceni armati che sembrano essere oramai in pieno controllo dell'area e che esultano gridando 'Allah akbar'.