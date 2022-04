Charkiv, l'esplosione di un ordigno in un quartiere residenziale

In questo video le conseguenze di una bomba russa che colpisce un condominio nel nord della città di Charkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Inizialmente una scena di quotidianità: le persone escono di casa, alcuni si avvicinano ad un cassonetto, forse per buttare la spazzatura, sforzandosi di vivere in una illusoria normalità, quando arriva l'ordigno. Tutti si buttano a terra, poi l'esplosione. Anche la telecamera resta danneggiata ma continua a funzionare, mostrandoci le persone accovacciate, nascoste dietro ad una vettura ed una signora che si è sdraiata in mezzo al giardinetto. Poi, dopo alcuni momenti in cui tutto sembra sospeso, tutti si rialzano e scappano a cercare un rifugio.