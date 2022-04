Fila interminabile di camion verso la Crimea: "I russi ci stanno rubando il grano" - Video

Girano in rete video e foto di lunghe file di camion che dall'Ucraina si starebbero dirigendo in Crimea. Il vice ministro dell'Agricoltura ucraino, Taras Vysotskyi, ha accusato la Russia di rubare centinaia di migliaia di tonnellate di grano dal territorio occupato dalle forze di Mosca. Parlando alla tv nazionale ucraina, ha detto di temere il furto 1,5 milioni di tonnellate del cereale.

Il tema del grano risveglia in Ucraina le tragiche memorie dell'Holodomor, la drammatica carestia degli anni Trenta provocata dalla politica sovietica di deportazione dei kulaki, i contadini proprietari di fattorie, che causò milioni di morti.

Vysotskyi ha anche promesso alla popolazione ucraina che non soffrirà di carenze di cibo a causa della guerra. Una nave cargo con a bordo 71mila tonnellate di mais ha lasciato giovedì il porto romeno di Costanza, la prima da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio: il porto gestisce le esportazioni per Kiev come gesto di solidarietà mentre la Marina russa blocca Odessa.