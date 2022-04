Le Pen: "Chi non ha votato oggi per Macron si unisca a noi"

"Il popolo francese mi fa l'onore di essere qualificata al secondo turno. Esprimo agli elettori la mia più sincera gratitudine. Tutti coloro che oggi non hanno votato per Emmanuel Macron sono chiamati a unirsi al nostro grande progetto nazionale e popolare ". Lo ha detto Marine Le Pen commentando il primo turno delle elezioni presidenziali che la vede al secondo posto proprio alle spalle del presidente uscente.

"Grazie a tutti e a tutte. Le urne hanno parlato. Vedo una speranza, la speranza di risollevare il paese", ha detto ai suoi sostenitori riuniti a Pavillon Chesnaie du Roi nella periferia sud-est di Parigi. "Il ballottaggio del 24 aprile sarà una scelta di società e anche di civiltà, una scelta tra due visione opposte del paese: o la divisione e il disordine, o il raduno intorno alla giustizia sociale".

"Voglio essere la presidente di tutti i cittadini. Restaurerò la libertà per tutti di esprimersi, garantirò il rispetto per tutti, la sicurezza per tutti. La mia ambizione è di unire i francesi in un progetto nazionale e popolare", ha aggiunto la leader del Rassemblement National, accolta con cori da stadio e centinaia di bandiere tricolori.

E ha aggiunto: "Dal vostro voto dipendono le decisioni politiche dei prossimi cinque anni ma che in realtà impegneranno la Francia per i prossimi 50 anni. In cinque anni io rimetterò in ordine la Francia".

"Marine Le Pen migliora il suo risultato, ottiene risultati significativamente più alti rispetto all'ultima" elezione presidenziale in Francia. Lo ha sottolineato Sebastien Chenu, portavoce della candidata di Rn (Rassemblement national), a BFMTV.