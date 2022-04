Le trincee russe scavate nel terreno contaminato attorno a Chernobyl

La zona è conosciuta come “Foresta Rossa” ed è una zona d'esclusione, cioè vicina al reattore di Čhernobyl dove furono interrate le scorie altamente radioattive. Il video mostra trincee, fortificazioni militari e tracce di veicoli pesanti e cingolati. Il video, ripreso da un drone, è stato diffuso su Telegram da Energoatom, l'operatore ucraino delle centrali, che afferma di aver registrato movimenti nella zona già da molto tempo ma che chi operava non era provvisto delle necessarie protezioni, andando incontro a potenziali intossicazioni da radiazioni. La centrale è stata presa dall'esercito russo durante la prima settimana di guerra ed è adesso tornato sotto il controllo ucraino.

Zona di "esclusione" o di “alienazione”

È una zona, creata in cerchi concentrici attorno al reattore di Čhernobyl, in cui è legalmente proibita e punibile qualsiasi attività civile o commerciale, così come la semplice residenza. L'unica eccezione ufficialmente riconosciuta è l'esecuzione di lavori sui resti dell'impianto nucleare e la presenza di installazioni scientifiche per lo studio della sicurezza nucleare. La zona è soggetta a norme amministrative speciali ed è controllata dall'Amministrazione della zona di alienazione, soggetta al Ministero per le Emergenze ed Affari locali per la Protezione della Popolazione dalle conseguenze del disastro di Čhernobyl. Il territorio di questa zona è controllato da una Polizia speciale del Ministero degli Interni ucraino e i suoi limiti sono determinati dalle autorità di confine ucraine. Ognuno degli addetti che lavora entro la zona vi è ammesso a turno e per periodi di tempo prestabiliti variabili da un giorno a un mese. La durata dei turni è strettamente correlata all'età e ai documenti sanitari della persona. Il personale delle installazioni risiede abitualmente a Slavutyč.