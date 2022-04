Video - Artificieri ucraini disinnescano mine e trappole esplosive lasciate dai russi in ritirata

In questo video, un reparto di artificieri dell'esercito ucraino mostra le tecniche per disinnescare le mine e le trappole esplosive lasciate nei campi dalle truppe russe che si sono ritirate dal nord dell'Ucraina per riorganizzare i nuovi attacchi nel Donbass. Il video è diffuso direttamente sui social del Ministero della Difesa ucraino e probabilmente vuole dimostrare una tranquillità che non rispecchia la situazione ad est ed a sud della nazione, dove gli scontri sono molto violenti. Nel video vediamo anche l'impiego di droni e metal detector utilizzati per identificare gli ordigni.