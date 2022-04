Il video del bombardamento notturno attorno a Donetsk

Impressinante visione notturna del momento dell'impatto dei razzi multipli (MRLS - Multiple Launch Rocket System) sulle posizioni ucraine intorno all'Oblast di Donetsk, la scorsa notte, da parte dell'esercito russo. La ripresa notturna può essere a intensificazione di immagini, amplificando cioè la poca luce già presente, con tecnologia a infrarossi, che permette la visione “leggendo” le variazioni di calore, oppure mista, combinando i due principi.

Ieri, è iniziata la seconda offensiva Russa in Donbass che si prospetta più dura della precedente. Gli esiti della guerra potrebbero dipendere proprio dall'andamento di questa fase e c'è molta preoccupazione per i civili che sarebbero esposti al fuoco incrociato con pochissime possibilità di scappare. I corridoi umanitari sono pochi e per niente affidabili e sembra che moltissimi ucraini russofoni vengano portati in Russia.