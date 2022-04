Video- Violentissimo tornado in Kansas, l'allerta impedisce un comizio a Trump nel vicino Nebraska

La più colpita sembra essere la città di Andover, che si trova a circa 14 miglia a est di Wichita.

"Attualmente stiamo salvando le persone dalle loro case" ha detto alla CNN il capo dei vigili del fuoco di Wichita Tammy Snow in un'intervista telefonica.

Si stima che da 50 a 100 strutture siano state danneggiate nell'area di Wichita, ha detto alla Galileus Web Jim Jonas, direttore delle comunicazioni della città.

Una di queste strutture era il centro comunitario YMCA ad Andover, ha detto l'amministratore della città Jennifer McCausland. Inoltre, "diverse case e auto sono state danneggiate", ha detto alla CNN in un'intervista telefonica. "La lotta più grande in questo momento è liberare le strade".



Secondo Chad Crittenden, portavoce della Kansas Highway Patrol, le forze dell'ordine stavano effettuando il check-in porta a porta sui residenti di Andover.

"Siamo incerti sull'entità del danno, le squadre di emergenza stanno rispondendo", ha detto il dipartimento di polizia su Facebook.

Il National Weather Service di Wichita ha dichiarato che invierà squadre sabato per condurre indagini sui danni.



A partire dalle ore 1:25 di sabato, c'erano più di 20.000 case e aziende senza elettricità in Kansas, secondo PowerOutage.us.

In tutto, venerdì sono stati segnalati 15 tornado, 14 dei quali in Kansas o Nebraska, secondo lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration. L'altro tornado era in Florida, ha detto il centro.

Inoltre, ci sono state più di 50 segnalazioni di grandine. In Enterprise, Kansas, c'erano chicchi di grandine di oltre 10 centimetri di diametro.

E' stato rinviato a domenica, causa maltempo, il comizio di Donald Trump previsto stasera a Greenwood, Nebraska. L'ex presidente era atteso dai suoi sostenitori al rally per lanciare la candidatura a governatore del repubblicano Charles Herbster, ma nella zona sono previste pioggia, raffiche di vento a cento chilometri orari e tornado. Trump ha comunicato che interverra' domenica sera, "tempo permettendo"