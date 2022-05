"Bastano 106 secondi per colpire Berlino col missile Sarmat": la minaccia sulla tv russa - Video

106 secondi per colpire Berlino, 200 per spazzare via Parigi, 202 per cancellare Londra. La propaganda russa lancia un avvertimento all'Europa e lo fa durante la trasmissione 60 Minutes sulla tv di Stato russa. Aleksey Zhuravlyov, il presidente del partito nazionalista Rodina, commenta una mappa con le traiettorie e i secondi che il nuovo super missile intercontinentale Sarmat impiegherebbe per colpire le principali capitali europee. Così tra una chiacchiera e l'altra viene raccontato uno scenario nucleare. In studio il conduttore ribatte: “Nessuno sopravviverà a questa guerra”. “È così che dobbiamo parlare con loro perché altrimenti non capiscono”, dice Zhuravlyov.

Il video è stato diffuso su Twitter da Julia Davis, editorialista di The Daily Beast e fondatrice di “Russia Media Monitor”. Il nuovo missile, testato da Mosca nei giorni scorsi, è stato annunciato al mondo da Putin come "l'arma in più per difendersi dalle minacce". "Quest'arma unica - ha detto ancora il presidente - proteggerà la sicurezza della Russia da ogni minaccia esterna e farà pensare due volte coloro che cercano di minacciare il nostro Paese nella frenesia della rabbia e della retorica aggressiva".

Putin ha anche precisato che il super missile è realizzato interamente con componenti made in Russia. Un modo per dire che le sanzioni americane e occidentali non impediranno a Mosca di proseguire nei suoi programmi di sviluppo tecnologico.