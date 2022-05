Afragola, viaggiano in scooter con una Vespa in braccio: "Cose da pazzi"

“Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter” recita il post pubblicato dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che di suo pugno aggiunge: “Incredibile”. Eloquenti le immagini girate da un cittadino - girate al politico - quasi incredulo: “Cose da pazzi, Cose da pazzi”.

Siamo ad Afragola, nella provincia di Napoli, e due ragazzi in sella a uno scooter trasportano una Vespa in braccio. Il video che immortala la follia ha suscitato tante reazioni. Tra i commenti al post si legge dal “No vabbè” al “Benvenuti in Africa” e poi qualcuno si è sbizzarrito ad articolare: “Sicuramente qualche povero cristo sta piangendo”, “Però ha messo la freccia”, “La possibilità di essere fermato da una volante in certe zone e in certi orari è inferiore alla probabilità di fare il 6 al Superenalotto”, “Però dobbiamo riconoscere che é super bravo a mantenerla senza farla cadere”, “Non è da tutti, saranno sicuramente degli esperti equilibristi circensi”, “Chissà perché qualcosa mi dice che l’hanno rubata. O forse sarò solo uno dei tanti malpensanti”, “L’essere umano è arrivato sulla luna ma non aveva mai fatto prima ciò che vedo in questo video”.