Draghi: "Avanzata russa è più lenta del previsto". A Sud Est "l'offensiva è diventata occupazione"

L'informativa in Senato sulla guerra in Ucraina

“La Federazione Russa si è ritirata da ampie porzioni del territorio ucraino, per concentrare le sue forze nell'area orientale del Paese - ha sottolineato Mario Draghi - anche qui, l'avanzata russa procede molto più lentamente del previsto. Nell'ultima settimana, le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv nell'Est del Paese, la seconda città per popolazione in Ucraina. L'esercito ucraino ha finora respinto i tentativi da parte russa di attraversare il fiume Severskij Donec', e quindi di accerchiare Severodonetsk - a circa 100 chilometri a nord-ovest di Lugansk”.

“Nel sud-est dell'Ucraina, l'offensiva russa si è trasformata in un'occupazione militare, ha continuato Draghi - a Kherson, le forze russe hanno lasciato alla Guardia Nazionale Russa il presidio dell'area. Il 1° maggio la città ha adottato il rublo russo ed è stata agganciata alla rete di telecomunicazioni russa Rostelecom - un segnale di un progressivo radicamento della Russia nell'area. L'attività dell'aviazione e i lanci missilistici russi continuano su Mariupol e nell'area del Donbass. Secondo lo Stato Maggiore ucraino le Forze russe stanno cercando di annettere nuovi territori negli oblast di Donetsk e Lugansk”.