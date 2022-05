Questa è la fregata russa Makarov, gli ucraini sostengono di averla centrata con un razzo - VIDEO

In questo video come era l'Admiral Makarov, una delle fregate che fanno parte della flotta russa del Mar Nero, prima di essere colpita da un missile antinave Neptune lanciato dagli ucraini a largo dell'isola dei Serpenti. La notizia riportata su Telegram dal deputato popolare Oleksiy Honcharenko, non è stata confermata dai russi. Il Portavoce presidenziale Dmitry Peskov - rispondendo ad alcuni cronisti - ha detto: “Non abbiamo tali informazioni”. Dopo il Moskva, l'incrociatore colpito e affondato lo scorso mese, l'Admiral Makarov è la più moderna della flotta Admiral Grigorovich. A inizio aprile era stata impegnata in prima linea per l'attacco missilistico verso la costa di Odessa.