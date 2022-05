Scarpinato: "Un documento, scomparso e ritrovato, dimostra il coinvolgimento di Delle Chiaie"

"Stefano delle Chiaie coinvolto nella strage di Capaci. Esiste un documento ufficiale che lo prova. Risale al 1992 ed era scomparso." Lo ha rivelato l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato nel corso della diretta Spotlive questa sera su Rainews24. Queste le parole di Scarpinato, intervistato da Raffaella Cosentino e da Giancarlo Usai:

"Noi già dopo le stragi abbiamo indagato Stefano delle Chiaie, unitamente a Licio Gelli, a Salvatore Riina e altri soggetti, perché secondo noi coinvolti in un progetto di destabilizzazione dello Stato connesso alla strategia stragista- ha detto Scarpinato - Nel maggio del 2001 fummo costretti ad archiviare perché non avevamo elementi sufficienti. Ma successivamente sono state acquisite importanti risultanze processuali che noi non conoscevamo ed è stato acquisito anche un documento ufficiale redatto dal 1992 nel quale si comunicava a più autorità che Stefano delle Chiaie nella primavera del ’92 si è incontrato con boss mafiosi e che era coinvolto nella strage di Capaci. E’ un documento del 1992, è stato riscoperto solo recentemente" La puntata di questa sera di Spotlive approfondiva l'inchiesta Spotlight "Trent'anni di depistaggi sulle stragi. Capaci e via D'Amelio tra verità occultate e zone d'ombra" di Raffaella Cosentino e a cura di Valerio Cataldi.