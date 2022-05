Il momento della proclamazione dell'Ucraina: "Non si combatte una guerra in nome della musica"

L'Ucraina vince l'Eurovision. Kalush Orchestra trionfa col brano 'Stefania'. “La nostra musica conquista l'Europa come il nostro coraggio impressiona il mondo”, ha affermato Zelensky aggiungendo di voler fare il possibile per ospitare l'Eurovision Song Contest il prossimo anno a Mariupol. Gabriele Corsi emoziona: "Non si combatte una guerra in nome della musica".