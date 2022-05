Lo spettacolare time lapse del varo del sottomarino nucleare USS New Jersey - video

Il New Jersey (SSN-796) è un sottomarino d'attacco di classe Virginia a propulsione nucleare. È stato battezzato il 13 novembre 2021 e varato il 14 aprile 2022. Il New Jersey è il primo sottomarino della Marina degli Stati Uniti progettato per un equipaggio misto.

I missili Tomahawk con cui verrà armato il New Jersy volano ad una velocità subsonica di 880 km/h e hanno un raggio di azione compreso tra 1250 e 2500 chilometri e possono essere armati con testate nucleari. Sono in dotazione all'esercito americano dal 1983.