Incendio a Stromboli mentre si gira una fiction sulla protezione civile

Notte di fuoco e paura sull'isola di Stromboli, dove ieri mattina è scoppiato un incendio che poi si è propagato per decine di ettari alimentato dal forte vento di scirocco. Ora si contano i danni e soprattutto dovranno essere accertate le responsabilità. L' ultimo focolaio è stato domato, grazie anche alla solidarietà della gente dell'isola che per tutta la nottata si è adoperata in tutti i modi per salvare il salvabile e per evitare che il disastro assumesse proporzioni ancora più tragiche. Tra le ipotesi c'è quella secondo cui l'incendio sarebbe scoppiato durante le riprese di una fiction, 'Protezione civile' con Ambra Angiolini. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco sarebbe scoppiato durante le riprese per una scena e poi sarebbe però divampato. Anche se il responsabile dei vigili del fuoco sul posto, Salvo Cantale, ha spiegato all' agenzia Adnkronos che "nella sceneggiatura non erano previste scene di fuoco".

E' stato precisato, inoltre, che “al momento dell'incendio, in concomitanza della lavorazione di una fiction cinematografica, il personale inviato per la relativa assistenza non era sul luogo delle riprese in quanto non era ancora stato dato il nulla osta all'inizio delle attività. Pertanto, ogni operazione eventualmente eseguita, sulla quale sono in corso accertamenti, non era autorizzata in assenza della squadra dei Vigili del fuoco".

Dopo il lavoro per tutta la giornata di ieri con due Canadair e un elicottero, e con squadre a terra che hanno lavorato tutta la notte con rinforzi di personale e mezzi da Lipari e Milazzo, risolutivo è stato l'intervento ripreso all'alba di oggi di due Canadair e un'operazione di bonifica della zona colpita per "scongiurare la possibilità di ripresa delle fiamme".

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che ha competenza territoriale sulle isole Eolie ha aperto una inchiesta. Vigili del fuoco e Carabinieri stanno raccogliendo delle testimonianze per capire la dinamica esatta dell'incendio e verranno sentiti sia il regista della fiction Marco Pontecorvo che alcuni componenti della troupe.

"Abbiamo aperto un fascicolo sull'incendio di Stromboli e stiamo facendo tutte le attività previste per capire cosa è successo. Di più non posso dire" ha dichiarato il Procuratore facente funzione di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Giuseppe Adornato.