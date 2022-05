Mariupol prima e dopo -Video

Teatri, fabbriche, giardini, discoteche: la vita trascorreva come in ogni città europea prima dell'invasione russa. L'agenzia ucraina Unian diffonde un video del prima e del dopo. Mamme a spasso con i passeggini, ragazzi che ballano. Nel dopo la disperazione degli abitanti e anche l'appello per Mariupol della Kalush Orchestra durante la serata finale dell'Eurovision Song Contest.