Sparatoria negli Usa, l'allenatore dei Warriors non parla di basket e sbotta contro i senatori Usa

Playoff Nba, Luka Doncic trascina i Dallas Mavericks alla vittoria contro Golden State Warriors nei due quarti centrali con 30 punti a segno: 119-109 in gara-4 per i texani. Una partita, al di là del risultato, segnata dalla commozione rispetto a quanto successo a Uvalde, in Texas: l'allenatore dei Warriors Steve Kerr, in conferenza stampa, ha evitato ogni commento sportivo e puntato il dito contro l'inazione della politica Usa: “I senatori non vogliono votare questa cose per conservare il potere. Ricordatelo: antepongono il loro interesse alla vita dei nostri bambini”.