Ita Airways, le nuove divise e gli interni rinnovati nel segno del Made in Italy

Ispirazione da “Il cielo in una stanza”, manifatture italiane curate dallo stilista Brunello Cucinelli per le divise del personale di bordo, piccoli salotti ipertecnologici per ogni singolo posto rivisitate dal noto designer Walter de Silva.

Ecco le novità di Ita Airways, la compagnia erede di Alitalia, per i suoi nuovi airbus.

Obiettivo: “far sentire già in Italia chi sale a bordo” nelle tratte intercontinentali.