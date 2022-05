Zelensky con la camicia ricamata celebra il Vyshyvanka Day - Video

Si celebra oggi in Ucraina, come ogni anno il terzo giovedì di maggio, il Vyshyvanka Day, la festa dedicata al costume tradizionale, la tipica camicia caratterizzata dai variopinti ricami che abbelliscono il colletto e le maniche, come la blusa che il presidente Volodomyr Zelensky indossa nel video pubblicato sul suo profilo Telegram in cui augura “Buon Vyshyvanka Day”.

Che non si tratti di una semplice camicia ricamata lo ha dimostrato qualche mese fa il gesto di Letizia Ortiz, la regina di Spagna che, a pochi giorni dall'inizio della guerra, ne indossò una durante un impegno ufficiale: segno esplicito di solidarietà al popolo ucraino e omaggio a uno dei simboli più conosciuti della sua cultura.

I disegni della Vyshyvanka racchiudono sia significati patriottici sia simbolici. I ricami riflettono le diverse tradizioni culturali del paese e una determinata composizione di segni e colori può identificare la provenienza da una regione piuttosto che da un'altra. Forte anche il carico simbolico che gli Ucraini assegnano alla Vyshyvanka considerata un vero e proprio talismano capace di donare prosperità e fortuna, ma soprattutto proteggere chi la indossa.

Nata in anni recenti - la festa si è celebrata per la prima volta nel 2006 su iniziativa di una studentessa dell' Università nazionale Jurіj Fed'kovič di Černivci che lanciò l'idea di istituire un giorno in cui tutti gli studenti indossassero la Vyshyvanka - la celebrazione si è poi rapidamente diffusa tra le comunità ucraine nel mondo. Al pari di altri simboli nazionali, la Vyshyvanka è diventata molto popolare nel paese in particolare dopo le manifestazioni di Euromaidan nel 2013-2014.

In un altro video pubblicato su Facebook che si conclude con l'immagine di ricami che coprono gli edifici sventrati dalle bombe Volodymir Zelensky scrive: “Questo è il nostro amuleto sacro in questa guerra. Buon Vyshyvanka Day, Ucraina!”.