22 giovani trovati morti in un nightclub in Sudafrica

I corpi di almeno 22 persone, per lo più giovani, sono stati scoperti stamane in un nightclub in un sobborgo di East London, in Sud Africa, ha riferito la polizia locale.

"Ci sono ventidue giovani che sono stati trovati morti in un locale notturno qui a East London. Le circostanze della morte non sono note in questo momento", ha affermato il capo della polizia provinciale, il generale Thembinkosi Kinana, al canale televisivo eNCA.