Giappone, apparse in alcuni templi bambole vudù con la faccia di Putin

Tradizionalmente famose in molte parti del mondo, nell'immaginario collettivo le bambole vudù sono di pezza e assumono le sembianze di chi si vorrebbe maledire. In Giappone sono realizzate in paglia e non bisogna colpirle quanto piuttosto inchiodare a un albero. Si chiamano wara ningyo e hanno come ultimo scopo quello di “augurare il male”.