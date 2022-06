L'appello accorato di Al Bano a Putin: "Ti ho ammirato, ma ora la storia è contro di te. Un peccato"

“Vladimir pensa a quella gente che non torna più a casa, che deve scappare dalla sua terra, dalle proprie radici. Vladimir stai dormendo, forse, notti tranquille e non ti preoccupi di quello che stai facendo. Io ti ho ammirato moltissimo, ti ho difeso a tal punto da finire nella blacklist dell'Ucraina. Ho spiegato che vivo in un Paese libero e così ho agito. Pensavo tutto il bene possibile su di te. Sei stato scelto come uomo dell'anno dal Time, stavi per prendere il premio Nobel per la pace. Dove sei andato a finire? Dove sei adesso?”