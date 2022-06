L'Estonia completa (con un anno di anticipo) la recinzione elettrificata al confine con la Russia

Mentre è in corso la guerra provocata dall'invasione russa dell'Ucraina, l'Estonia ha terminato le fortificazioni di una prima sezione del suo confine con la Russia. Si tratta di un muro alto due metri, rafforzato con filo spinato e dotato di sistemi tecnologici di sorveglianza. Lunga 23,5 km, la barriera si trova nel sud del paese, secondo quanto hanno reso noto la polizia e l'agenzia di guardia di frontiera. I lavori sono terminati con un anno di anticipo sul previsto. “Viviamo in tempi in cui la sicurezza dei confini è più importante che mai”, ha sottolineato il capo delle Guardie di confine, Egert Belitsev. Ex paese dell'Urss, oggi membro della Nato e dell'Ue, l'Estonia condivide con la Russia un confine di 338 km: in buona parte tracciato dal lago Peipus.