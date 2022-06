Livorno, tenta lo scippo ma sceglie la persona sbagliata

Il video ambientato a Livorno è diventato subito virale, si vede quella che sembrerebbe un tentato scippo di un uomo ad una donna finito male per la reazione della vittima, che, non solo ha una pronta e violenta reazione ma sfoggia anche tecniche degne di un'esperta di arti marziali. Ancora non si sa niente di più preciso in merito all'accaduto. Inizialmente i media avevano indicato la donna come appartenente ad un gruppo militare, forse incursori, qualcuno ha detto una marescialla dei Col Moschin, ma nessun corpo militare ha confermato questa appartenenza. C'è anche chi ipotizza una lite tra conoscenti e non uno scippo, due cose sono certe, l'uomo ha avuto la peggio ed il web è impazzito.