Vladimir Putin, l'ingresso trionfante e l'elogio all'esercito: "Il più potente al mondo"

“Non credo che oggi ci sia un'armata più efficace nel mondo che in Russia”, ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una conversazione con i laureati delle istituzioni educative militari superiori. Lo riporta Ria Novosti. “Siamo orgogliosi che durante l'operazione militare speciale i nostri combattenti agiscano come dei veri eroi”, ha aggiunto usando l'espressione autorizzata dalle autorità per descrivere l'offensiva russa contro l'Ucraina. Riferendosi alle sanzioni che hanno colpito la Russia, ha anche giudicato “che saranno sicuramente superate”. E “di fronte a nuove minacce e rischi, svilupperemo e rafforzeremo ulteriormente le nostre forze armate”, ha affermato, promettendo la messa in servizio quest'anno dell'ultimo missile intercontinentale, il Sarmat.