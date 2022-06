William e Kate davanti al primo ritratto di coppia ufficiale. Il principe: "È abbastanza grande"

Il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate, ritratti insieme in un quadro. È la prima volta che i due si sono fatti ritrarre ufficialmente insieme e per farlo hanno scelto il pluripremiato ritrattista britannico Jamie Coreth, che ha esposto l'opera al Fitzwilliam Museum dell'Università di Cambridge. È stato “il privilegio più straordinario della mia vita”, ha detto Coreth, che ha scelto di onorare la città di Cambridge utilizzando i toni e i colori di molti dei suoi edifici storici in pietra sullo sfondo del ritratto, oltre a utilizzare un motivo architettonico esagonale visto sugli edifici in tutta la città. A detta dell'artista,

il suo obiettivo è stato quello di ritrarre la coppia reale “sia rilassata e alla mano, sia elegante e dignitosa”.

“Dato che è il primo ritratto a raffigurarli insieme, e in particolare mentre sono duca e duchessa di Cambridge, volevo che l'immagine evocasse una sensazione di equilibrio tra la loro vita pubblica e quella privata”, ha spiegato. L'artista aveva già dipinto il ritratto ufficiale del principe William nel 2014, un anno dopo che Coreth è diventato il pittore più giovane a ritrarre la regina Elisabetta, nel 2013. Mentre il dipinto è in mostra al museo, il Cambridgeshire Royal Portrait Fund prevede di usarlo per incoraggiare i bambini e i giovani della contea a interessarsi all'arte.