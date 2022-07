“Fine della citazione, ripeti la frase”: Biden sbaglia a leggere il gobbo ed il video è virale

Ancora un piccolo incidente per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la conferenza stampa in cui annuncia la firma dell'ordine esecutivo per sostenere il diritto all'aborto negli Usa. Mentre sta pronunciando il discorso sul gobbo qualcosa va storto e legge anche le note: “fine della citazione, ripeti la frase”. Chiaramente il web non ha perdonato il piccolo inconveniente e sui social il video è già virale scatenando commenti e meme. Apparentemente imperturbabili le facce dei presenti.