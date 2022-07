50 "lunghi" secondi, Vladimir Putin attende davanti ai riflettori il presidente turco Erdogan

Le questioni della sicurezza alimentare globale e dell'approvvigionamento di grano dalla Russia e dall'Ucraina ai mercati globali sono state discusse in un incontro tra Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha indicato lo stesso presidente russo. A inizio giornata, Putin è arrivato a Teheran per tenere colloqui con i suoi omologhi di Iran e Turchia e per prendere parte al vertice trilaterale sulla Siria.

“In un incontro bilaterale con il presidente turco Erdogan, è stato affermato che la cooperazione russo-turca si sta sviluppando in modo dinamico in diverse aree. Vorrei sottolineare che le questioni della sicurezza alimentare, nonché la cooperazione per facilitare l'approvvigionamento del grano sia russo sia ucraino per i mercati mondiali”, ha dichiarato il russo dopo il vertice.

Nel video, la disavventura di Putin che attende il suo omologo per 50 “infiniti” secondi.