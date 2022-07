Draghi ringrazia cittadini e associazioni: “Sostegno immeritato, ma per il quale sono grato”

“Se vogliamo restare insieme occorre ricostruire il patto. Non possiamo ignorare mobilitazione italiani. Non è possibile minimizzarlo, perché viene dopo mesi di strappi ed ultimatum. L’unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire da capo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani. La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare. Ha coinvolto il terzo settore, la scuola e l’università, il mondo dell’economia, delle professioni e dell’imprenditoria, lo sport. Si tratta di un sostegno immeritato, ma per il quale sono enormemente grato”, sono state le parole di Draghi al Senato.