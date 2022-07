Illegale in UK e costretto a fare il domestico. L'incredibile storia del campione olimpico Mo Farah

Mo Farah si chiama Hussein Abdi Kahin. All'età di otto o nove anni, mentre viveva in Somalia con i suoi genitori e due fratelli, fu portato a Gibuti. È da questo paese dell'Africa orientale che è poi volato in Gran Bretagna con una donna sconosciuta e con cui non aveva legami familiari, che lo fece entrare da clandestino dandogli un altro nome e documenti falsi. Mo Farah fu così portato nell'appartamento della donna a Hounslow, West London, per essere sfruttato e fare le pulizie in cambio di vitto e alloggio. “Per anni ho tenuto questa vicenda nel cuore”, ha spiegato il mezzofondista, che aveva sempre sostenuto di essere arrivato dalla Somalia, con i suoi genitori, come rifugiato, mentre in realtà la sua famiglia nativa non ha mai messo piede in Inghilterra. Suo padre è stato ucciso quando aveva quattro anni. In quegli anni lontani dalla famiglia, Mo Farah ha rivelato: “Quella donna ha strappato il pezzo di carta con i contatti dei suoi parenti proprio davanti a me, l'ha strappato e messo nel cestino. In quel momento ho capito di essere nei guai. Se mai vuoi rivedere la tua famiglia - diceva - non dire niente. La svolta a 12 anni, quando si è iscritto al settimo anno al Feltham Community College.